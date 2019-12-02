В США стартовала программа по искоренению СПИДа за 10 лет
Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение властей страны искоренить эпидемию СПИДа в стране через 10 лет и заявил, что программа для достижения этой цели уже реализуется.
Во Всемирный день борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, американский лидер рассказал, что первая леди Меланья Трамп и он сам поддерживают людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, и скорбят о тех, кто умер от этого недуга. Также он пообещал положить конец эпидемии ВИЧ/СПИДа в США.
«Мы подтверждаем наше обязательство положить конец эпидемии ВИЧ/СПИДа в Америке, сообщество за сообществом, где мы искореним СПИД через 10 лет», — написал американский лидер в своем Twitter, добавив, что соответствующая программа уже стартовала.
....in America, community by community where we will eradicate AIDS in 10 years, program already started. American leadership has proven that together we can save lives.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 декабря 2019 г.
О том, что благодаря научным прорывам эпидемия в Соединенных Штатах может быть ликвидирована за 10 лет, Трамп заявлял в феврале.