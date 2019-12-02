В США стартовала программа по искоренению СПИДа за 10 лет

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение властей страны искоренить эпидемию СПИДа в стране через 10 лет и заявил, что программа для достижения этой цели уже реализуется.

Во Всемирный день борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, американский лидер рассказал, что первая леди Меланья Трамп и он сам поддерживают людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, и скорбят о тех, кто умер от этого недуга. Также он пообещал положить конец эпидемии ВИЧ/СПИДа в США.

«Мы подтверждаем наше обязательство положить конец эпидемии ВИЧ/СПИДа в Америке, сообщество за сообществом, где мы искореним СПИД через 10 лет», — написал американский лидер в своем Twitter, добавив, что соответствующая программа уже стартовала.

On World AIDS Day, The First Lady and I express our support for those living with HIV/AIDS and mourn the lives lost. We reaffirm our commitment to end the HIV/AIDS epidemic.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 1, 2019

....in America, community by community where we will eradicate AIDS in 10 years, program already started. American leadership has proven that together we can save lives. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 декабря 2019 г.

О том, что благодаря научным прорывам эпидемия в Соединенных Штатах может быть ликвидирована за 10 лет, Трамп заявлял в феврале.