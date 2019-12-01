В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ

Почти 60% новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в 2019 году произошли путем гетеросексуальных контактов, 39% обусловлены употреблением наркотиков, сообщает 1 декабря «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Эти данные были опубликованы в преддверии Всемирного дня борьбы с ВИЧ/СПИДом, который отмечается 1 декабря.

Ведомство отмечает, что в первую половину 2019 года 59% новых случаев заражения ВИЧ были связаны с гетеросексуальными контактами, 39% обусловлены потреблением наркотиков и 2% — гомосексуальными контактами.

По информации Роспотребнадзора, с января по октябрь 2019 года зарегистрировано почти 66 тыс. новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Всего в России с ВИЧ живет более 1 млн людей, однако в федеральном регистре присутствуют данные только о 896 тыс. больных, из них антиретровирусную терапию получают чуть более 510 тыс. человек.

Ведомство сообщает, что за всё время зафиксировано более 10 тыс. случаев, когда дети получали вирус от ВИЧ-инфицированной матери.

Кроме того, почти две трети больных вирусом иммунодефицита приходятся на мужчин (63%) и чуть больше трети — на женщин (37%).

Ведомство уточняет, что наиболее неблагоприятная ситуация по ВИЧ-инфекции складывается в Кемеровской, Иркутской, Челябинской, Свердловской, Томской, Оренбургской и Тюменской областях.

27 ноября Минздрав России разработал и внес в правительство законопроект о запрете на распространение ложной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека.