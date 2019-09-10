Команда ученых придумала, как побороть ВИЧ

Зарубежные и российские ученые нашли способ молекулярно обезвредить ВИЧ. Из вирусной частицы с помощью оргсоединения «вынимают» атом цинка. Этот механизм полностью дезактивирует опасный вирус. По словам специалистов, препарат поможет и при лечении онкозаболеваний. Важная особенность — здоровые клетки организма при этом не страдают.