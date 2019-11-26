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Пушков призвал Киев разобраться в позиции по транзитному договору

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Министр энергетики Украины Алексей Оржель противоречит сам себе, говоря о важности заключения контракта с «Газпромом» и отмечая нежелание Киева отказываться от исков к российской компании. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

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Член Совета Федерации напомнил, что глава украинского минэнерго накануне назвал подписание транзитного соглашения с «Газпромом» абсолютным приоритетом для Украины, однако всё равно настаивает на неприемлемых для России условиях.

«Пусть всё же разберется, что важнее — иски или контракт», — написал Пушков во вторник, 26 ноября, в Twitter.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает свое действие 31 декабря 2019 года. Москва, Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения, однако договоренностей пока нет.

Ранее, в понедельник, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что украинская компания настаивает на заключении контракта по европейским правилам.

Российская сторона неоднократно отмечала готовность заключить договор, но с интересов обеих сторон, а также при обнулении судебных претензий к «Газпрому».

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