Киев пригрозил отбирать в свои хранилища транзитный газ из России

Украина будет закачивать российский транзитный газ в свои подземные хранилища (ПХГ) в случае, если он будет поступать на украинскую территорию без подписания нового контракта на транзит. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Нафтогаза» Юрия Витренко.

По его словам, газ без документального оформления будет закачиваться в ПХГ как «газ неопределенного собственника».

Действующее 10-летнее соглашение на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает свое действие 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения, однако договоренностей пока нет.

В сентябре Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что не представляет, как российский газ может поступать в ЕС без контракта с Украиной, и отметил, что Киев может рассматривать такой вариант как контрабанду.

Ранее, в понедельник, глава «Нафтогаза» сообщил, что украинская компания настаивает на заключении нового транзитного контракта с российским «Газпромом», отвечающего европейским правилам.

Российская сторона неоднократно отмечала готовность заключить договор, несмотря на скорый запуск газопровода «Северный поток — 2», и призывала к учету в новом соглашении интересов обеих сторон, а также к обнулению судебных претензий к «Газпрому».