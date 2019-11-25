Прямой эфир

Из-за нехватки снега на Эльбрусе отложили открытие горнолыжного сезона

0
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за недостатка снега в горах открытие нового горнолыжного сезона на Эльбрусе, запланированное на конец ноября, перенесено на более поздний срок, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на АО «Курорт «Эльбрус».

«Ориентируясь на прогноз погоды, мы ожидаем снегопады в начале декабря. Окончательное решение о дате будет принято и объявлено позже», — говорится в сообщении.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что официальное открытие 50-го юбилейного горнолыжного сезона на Эльбрусе состоится 30 ноября, однако сотрудники курорта отмечали, что в случае сохранения аномально теплой погоды дата открытия может сдвинуться.

Для туристов, которые уже забронировали билеты и собираются провести выходные в Приэльбрусье, на станции «Мир» выступят ди-джеи, а канатная дорога будет работать в обычном режиме.

Впервые канатная дорога заработала на склонах Эльбруса полвека назад, 12 января 1970 года.

Ранее, 12 ноября, сообщалось, что в Южно-Сахалинске на базе спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» проведут первый на Дальнем Востоке горнолыжный фестиваль «Вьюжный». Он состоится с 14 по 22 декабря 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во французских Альпах подсчитали число горнолыжников из России
Горнолыжный трамплин на Воробьевых горах достроят в 2020–2021 годах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019