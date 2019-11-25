Из-за нехватки снега на Эльбрусе отложили открытие горнолыжного сезона

Из-за недостатка снега в горах открытие нового горнолыжного сезона на Эльбрусе, запланированное на конец ноября, перенесено на более поздний срок, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на АО «Курорт «Эльбрус».

«Ориентируясь на прогноз погоды, мы ожидаем снегопады в начале декабря. Окончательное решение о дате будет принято и объявлено позже», — говорится в сообщении.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что официальное открытие 50-го юбилейного горнолыжного сезона на Эльбрусе состоится 30 ноября, однако сотрудники курорта отмечали, что в случае сохранения аномально теплой погоды дата открытия может сдвинуться.

Для туристов, которые уже забронировали билеты и собираются провести выходные в Приэльбрусье, на станции «Мир» выступят ди-джеи, а канатная дорога будет работать в обычном режиме.

Впервые канатная дорога заработала на склонах Эльбруса полвека назад, 12 января 1970 года.

Ранее, 12 ноября, сообщалось, что в Южно-Сахалинске на базе спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» проведут первый на Дальнем Востоке горнолыжный фестиваль «Вьюжный». Он состоится с 14 по 22 декабря 2019 года.