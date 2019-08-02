Горнолыжный трамплин на Воробьевых горах достроят в 2020–2021 годах

На Воробьевых горах в Москве приступили к монтажу основания прыжкового трамплина. Об этом 2 августа пишет сайт kp.ru.

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход работ и заявил, что старые трамплины снесены, сейчас идет строительство нового в соответствии с международными требованиями. Кроме того, отметил чиновник, там же возведут три горнолыжных склона и спортивную школу.

Новый трамплин появится на месте старого, открытого в 1953 году. Адаптировать старый объект под высокие требования Международной федерации лыжного спорта невозможно, поэтому было принято решение о строительстве нового объекта.

После окончания работ на этом трамплине будут проводить всероссийские и международные соревнования по прыжкам на лыжах. Также после реконструкции двух детских трамплинов появится возможность тренировать и готовить юных спортсменов.

Комплекс будет работать круглый год за счет использования современных технологий.

Как напоминает РИАМО, первые трассы для катания на лыжах на Воробьевых горах появились в 1900 году, а первые в стране официальные соревнования по прыжкам на лыжах прошли в 1926 году в деревне Гладышево, однако со временем инфраструктура стала приходить в упадок.

В настоящее время правительство Москвы ведет работу по комплексному благоустройству Воробьевых гор и возрождению кластера зимних видов спорта. В 2018 году была построена канатная дорога, связывающая Воробьевы горы со спорткомплексом «Лужники». За это время ею воспользовались свыше 800 тыс. человек, пишет агентство городских новостей «Москва».

В июле сообщалось, что четыре новых моста появятся в Москве до конца года.