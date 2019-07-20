Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют в «Лужниках»

На территории спорткомплекса «Лужники» в 2020 году откроют крупнейший в Европе теннисный клуб, фундамент здания уже заложен. Об этом заявил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

На площади 36 тыс. кв. м расположатся 14 крытых и семь открытых теннисных кортов, четыре площадки для игры в сквош, настольный теннис, крытые и открытые корты для пляжного и падел-тенниса, а также универсальный спортивный и тренажерные залы, бассейн, банный комплекс и оздоровительный центр.

Во всех залах будет работать видеосистема — она поможет проанализировать тренировки с помощью интерактивного терминала.

«Для детей здесь будут работать школа тенниса, спортивные и игровые залы, развивающие кружки. Также в здании откроется центр функциональной подготовки», — приводит слова Хуснуллина портал столичного градоначальника.

Здание оформят в стиле деконструктивизма, для которого характерны асимметричные формы, ломаные линии, острые углы. Фасад украсят узорами с помощью шелкографии.

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