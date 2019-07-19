В ЦДМ открылась гастрогалерея

На нулевом этаже Центрального детского магазина на Лубянке открылась гастрогалерея. Она объединяет 13 кухонь мира — корейскую, грузинскую, сингапурскую, американскую, греческую, вьетнамскую, гавайскую, израильскую и другие.

На пространстве расположены 280 посадочных мест и зона отдыха. Среди ресторанов представлены первый корейский сетевой проект K-Town Korean BBQ с уникальной для Москвы концепцией — посетители смогут сами (или с помощью поваров) приготовить мясо на гриле, встроенном в барную стойку. Также гости могут посетить ресторан грузинской домашней кухни «Гамарджоба, генацвале!», семейную кондитерскую «Любовь и сладости», винотеку «Первый нос» и другие заведения.

Средний чек в галерее составляет 500 рублей.

«Запуская проект, мы ставили перед собой задачу собрать в ЦДМ лидеров гастрономических направлений, интегрировать новое пространство в детский торговый комплекс», — рассказал вице-президент компании «Галс-Девелопмент» Андрей Мухин.

26–28 июля в главном атриуме ЦДМ состоится гастрономический фестиваль «Будь в центре вкусных событий», в котором примут участие рестораны, представленные в гастрогалерее. Гости смогут бесплатно продегустировать блюда, принять участие в кулинарных мастер-классах, конкурсах с призами и развлекательной программе.