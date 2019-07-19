В парке Горького в Москве пройдет «битва тортов»

Парк Горького в Москве пригласил горожан и гостей столицы на празднование Международного дня торта 20 июля. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии 19 июля.

Для посетителей парка подготовили шоу «битва тортов». Чтобы принять в нем участие, нужно принести из дома свое кулинарное изделие. «Высококалорийное состязание пройдет на Пушкинской набережной с 12:00 до 17:00, пишет сайт kp.ru.

Участникам выдадут специальные защитные комбинезоны, а в качестве снарядов будут применяться принесенные с собой изделия. Сопровождать шоу будут зажигательные диджей-сеты. Победителям станут участники, которые смогут увернуться от наибольшего числа бросков — их наградами станут памятные подарки от парка. Вход на мероприятие свободный.

Как отмечает РИАМО, Международный день торта отмечают с 2011 года в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Азербайджане, Грузии, Армении, Израиле, США. В этот день по всему миру проводят кондитерские выставки и шоу, ярмарки кулинаров, мастер-классы и флешмобы.

17 июля сообщалось, что пятиметровая статуя Змея Горыныча и другие арт-объекты украсят территорию фестиваля фейерверков в Москве.