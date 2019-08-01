Новый промышленный комплекс появится в Москве

Победитель городского аукциона построит в Люберецком районе новый промышленный комплекс площадью около 62 тыс. кв. м. Об этом 1 августа пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по конкурентной политике.

Комплекс появится в Люберецком районе Московской области. По словам главы департамента Геннадия Дегтева, земельные участки подобного функционального назначения интересны инвесторам.

«Строительство промышленного комплекса требует значительных инвестиций и проработанной бизнес-идеи. Поэтому в таких торгах участвует ограниченное число претендентов», — приводит слова Дегтева НСН.

На данный лот претендовали два инвестора, в ходе торгов стартовая цена возросла до 78,2 млн рублей. Представитель компании-победителя уточнил, что прежде всего участок заинтересовал своей локацией и будет использоваться для строительства объекта производственной деятельности.

В октябре 2018 года министр обороны России и глава Русского географического сообщества Сергей Шойгу предложил создать крупный финансово-промышленный центр в Сибири.