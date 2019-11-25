Адвокат сообщил о передаче дела историка Соколова в центральный аппарат СК

Уголовное дело бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, передано в центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ. Об этом 25 ноября ТАСС сообщил адвокат историка Александр Почуев.

При этом в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу, в чьем производстве находилось дело, информацию не комментируют.

9 ноября 63-летний Соколов упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, предположительно, пытаясь избавиться от останков убитой им девушки — 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Спасатели вытащили историка из воды, в его рюкзаке и квартире были найдены другие фрагменты женского тела.

По данным следствия, бывший доцент застрелил свою жертву из обреза еще 7 ноября во время ссоры. При этом по другой версии девушка могла быть убита во сне.

Однако мать аспирантки Галина Ещенко считает, что причиной могло стать желание ее дочери прекратить связь с историком — Соколова и Ещенко состояли в романтических отношениях, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Мужчина сознался в убийстве, раскаялся и заявил, что совершил преступление на почве личного конфликта. Суд арестовал Соколова до 8 января 2020 года.

Ранее в Сети появилось видео с попыткой суицида Соколова. По данному факту Почуев направил ходатайство на имя председателя СК Александра Бастрыкина, пишет сайт kp.ru.