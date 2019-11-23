ОАК провела переговоры с Турцией о поставках пассажирских самолетов

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили о проведении переговоров с Турцией о поставках пассажирских самолетов. Об этом пишет «Интерфакс» в субботу, 23 ноября.

«Да, мы обсуждаем и МС-21, и Sukhoi Superjet», — цитирует агентство главу ОАК Юрия Слюсаря.

Корпорация представила самолеты МС-21 и SSJ-100 на авиасалоне в Стамбуле в сентябре.

МС-21 сможет перевозить до 211 пассажиров на расстояние до 6 тыс. км. Его серийное производство предполагается начать в 2021 году. К настоящему моменту подписаны контракты на поставку 175 таких самолетов. 18 ноября была названа сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21. Она составила около $9 млрд.

Самолет SSJ-100 разработан и произведен АО «Гражданские самолеты Сухого» (дочерняя структура ОАК) при участии итальянской компании Leonardo-Finmeccanica. В настоящее время эксплуатируется «Аэрофлотом», «Газпром авиа», «Якутией», «Ямалом» и другими крупными российскими авиаперевозчиками, а также ВВС Таиланда, мексиканской Interjet и государственными структурами Казахстана.