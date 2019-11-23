Прямой эфир

ОАК провела переговоры с Турцией о поставках пассажирских самолетов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили о проведении переговоров с Турцией о поставках пассажирских самолетов. Об этом пишет «Интерфакс» в субботу, 23 ноября.

Летать не вредно: на исследование авиапромышленности потратят 117 млн
Минпромторг заказал подведомственному предприятию разработку предложений по созданию современных самолетов

«Да, мы обсуждаем и МС-21, и Sukhoi Superjet», — цитирует агентство главу ОАК Юрия Слюсаря.

Корпорация представила самолеты МС-21 и SSJ-100 на авиасалоне в Стамбуле в сентябре.

МС-21 сможет перевозить до 211 пассажиров на расстояние до 6 тыс. км. Его серийное производство предполагается начать в 2021 году. К настоящему моменту подписаны контракты на поставку 175 таких самолетов. 18 ноября была названа сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21. Она составила около $9 млрд.

Самолет SSJ-100 разработан и произведен АО «Гражданские самолеты Сухого» (дочерняя структура ОАК) при участии итальянской компании Leonardo-Finmeccanica. В настоящее время эксплуатируется «Аэрофлотом», «Газпром авиа», «Якутией», «Ямалом» и другими крупными российскими авиаперевозчиками, а также ВВС Таиланда, мексиканской Interjet и государственными структурами Казахстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мантуров рассказал о работе ОАК по продвижению VIP-версии SSJ-100
МИД сообщил об успешных переговорах РФ и Казахстана о поставке SSJ-100

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019