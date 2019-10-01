Летать не вредно: на исследование авиапромышленности потратят 117 млн

Минпромторг в течение трех лет потратит 117 млн рублей на исследования по созданию конкурентной на мировом рынке отечественной авиации. Проводить их будет одно из подведомственных предприятий министерства. Предполагается, что итогом этой работы станут конкретные предложения по совершенствованию потенциала отрасли. В Минпромторге «Известиям» сообщили, что рассчитывают добиться роста производства техники, способной соперничать с зарубежными аналогами. Однако эксперты считают, что в настоящее время перспективы российской гражданской авиации весьма туманны.

Равнение на мир

Исследования проводятся в рамках государственной программы «Развитие авиационной промышленности», уточнили в Минпромторге. Она предполагает, что к 2025 году доля российских производителей гражданской авиапродукции на мировом рынке должна вырасти до 3,6%, а количество поставленных самолетов гражданского и военного назначения — до 298 единиц.

— Основными ожидаемыми результатами являются сохранение РФ статуса мировой авиационной державы, гарантия значительного числа высококвалифицированных рабочих мест, обеспечение перехода экономики России на инновационные рельсы развития, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что исследования направлены не только на совершенствование стратегического планирования, но и на «использование потенциала авиационной промышленности». Как выяснилось, под этим министерство имеет в виду оптимизацию мощностей, развитие специализации предприятий, цифровизацию и обеспечение оптимальной загрузки, в том числе за счет производства продукции гражданского и двойного назначения.

«Результаты данной работы подлежат внедрению и использованию при выработке приоритетных направлений, мер и мероприятий государственной политики в области авиационной деятельности», — говорится в техническом задании к госконтракту. Исполнители должны будут представить Минпромторгу разработку проекта комплексного плана мероприятий по развитию материально-технической базы предприятий авиационной промышленности на 2023–2030 годы.

Согласно условиям тендера исполнителем контракта станет подведомственное министерству ФГУП «Авиакомплект». На выполнение намеченных целей в 2019 году предприятие получит 2 млн рублей, в 2020 году — 55 млн, а в 2021-м — 60 млн рублей. Известно, что сейчас эта компания является партнером Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), ПАО «Туполев», холдинга «Сухой» и «Росэлектроники».

До сих пор российский авиапром на рынке показывал себя не очень убедительно, напомнили в беседе с «Известиями» отраслевые эксперты. Так, по данным Росстата, в 2018 году производство российских летательных аппаратов снизилось на 13,5%. В то время как с 2014 по 2017 год оно росло на 9–20% ежегодно. Спад был зафиксирован и в I квартале нынешнего года, по итогам которого он составил 42,3%.

— России необходимо восстанавливать всю цепочку поставщиков авиакомпонентов, а это десятки заводов. Многие из них нужно создавать практически с нуля. Кроме того, необходимо обеспечить высокое качество продукции. То есть требуются огромные вложения, причем не только в сами предприятия, но и в обучение кадров, — заявил «Известиям» глава Научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.

Эксперт напомнил, что на этапе разработки и выпуска Sukhoi Superjet 100 создать полностью российский самолет было невозможно. По мнению представителя ГосНИИ, на восстановление отечественного авиапрома потребуется как минимум десять лет.

Конкурентная ниша

Согласно прогнозу ОАК в ближайшие 20 лет на мировом рынке наиболее востребованными будут самолеты вместимостью 166–200 кресел. Сейчас в эту нишу попадает новейший российский МС-21, который позиционируется как конкурент Boeing-737 MAX и Airbus A320neo. Общая потребность в таких воздушных судах составит 20,5 тыс. единиц.

При этом отвоевать часть рынка в этой нише МС-21 будет очень трудно, поскольку именно она является самой конкурентной, подчеркнул Александр Фридлянд.

В целом же спрос на гражданские самолеты до 2038 года ОАК оценивает в 44,3 тыс. лайнеров на сумму $6,35 трлн. Быстрее всего, по данным ОАК, будет расти пассажирооборот авиатранспорта в Китае (5,9%), Индии и Латинской Америке (по 5,8%).

В долгосрочной перспективе России было бы выгодно создать альянс с одной из заинтересованных стран — например, Индией или Индонезией, считает партнер консалтинговой компании Arthur D. Little Артем Малков.

— В этом случае доля в объединенной компании должна быть пропорциональна вкладу в проект, как в случае с концерном Airbus. Это позволит не только создать промышленную кооперацию, но и получить выход на перспективные рынки. Впрочем, это трудный путь, который требует выстраивания отношений на политическом уровне, — сказал он «Известиям».

Реалистичен и вариант развития собственной промышленности, уверен эксперт. Рынок магистральных самолетов очень большой и место для еще одного крупного игрока помимо Airbus и Boeing найдется, подчеркнул он.

Сегодня ахиллесова пята российского авиастроения — не в производстве, а в сервисном обслуживании воздушных судов, добавил Артем Малков. Он напомнил, что сложности с эксплуатацией Superjet 100 в итоге повлияли и на имидж нового отечественного лайнера, и на всю отрасль в целом.