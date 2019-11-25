В светлый путь: найден способ побороть кромешную тьму на дорогах

Правительству предложили три способа экономии на электричестве, что позволит найти деньги для освещения трасс. Это должно повысить безопасность дорожного движения, говорится в письме министра энергетики Александра Новака в кабмин. С документом ознакомились «Известия». Регионы просят снизить цены на электричество, Минтранс — ограничить тарифы сбытовиков, а Минэнерго — активнее применять энергосберегающие технологии. Установка фонарей на «зебрах» поможет втрое уменьшить количество наездов на пешеходов со смертельным исходом, рассчитали эксперты на основе данных МВД. Осветить все дороги невозможно, поэтому нужно сконцентрироваться на переходах и остановках, а также строить больше трасс в обход населенных пунктов.

Отнестись как к людям

«Известия» выяснили, какие варианты рассматривают в правительстве для снижения затрат регионов и организаций на освещение автомобильных дорог и пешеходных переходов. Высвободившиеся деньги можно будет потратить на установку новых фонарей на трассах и оплату электроэнергии, что позволит уменьшить количество ДТП.

Проработать этот вопрос поручил президент Владимир Путин по итогам прошедшего в июне 2019 года госсовета. «За пределами агломераций на дорогах — кромешная темень», — возмущался глава государства. Причиной слабой освещенности трасс и, как следствие, роста аварийности в ночное время, по его словам, является дефицит средств в региональных бюджетах, а вынужденная экономия приводит к трагедиям.

Снижение затрат на электричество для освещения дорог обсуждалось федеральными ведомствами — МВД, Минтранс, Минэнерго, ФАС — совместно с региональными властями, говорится в письме от 12 ноября министра энергетики Александра Новака в правительство.

В пресс-службе кабмина «Известиям» подтвердили получение обращения. Там уточнили, что финальный доклад правительства планируется направить в Кремль до 29 ноября.

Регионы попросили изменить порядок ценообразования для организаций, приобретающих электричество для освещения дорог и пешеходных переходов, говорится в докладе Минэнерго в кабмин. По мнению субъектов, дорожные предприятия нужно по тарифам приравнять к населению. Такие рекомендации дали 11 регионов, включая Санкт-Петербург, Свердловскую, Иркутскую, Ульяновскую, Саратовскую, Брянскую области.

На практике это будет означать существенное снижение стоимости электроэнергии. По словам замдиректора ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерия Дзюбенко, в среднем по стране тариф для предприятий и организаций составляет около 4,5 руб/кВтч, для граждан — около 3 рублей. В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сказали «Известиям», что переход на ставку для населения позволил бы сэкономить на освещении дорог 450 млн рублей (по расчетам на 2018 год).

Минтранс также склоняется к смягчению тарифной политики для организаций, управляющих имуществом в сфере дорожного хозяйства. Он предлагает установить для них единую максимальную ставку на передачу электроэнергии по сетям — 1,7 руб/кВтч, а также максимальную сбытовую надбавку в 0,1 руб/кВтч, и позволить покупать электричество на оптовом рынке.

Обслуживание линий освещения вдоль трасс финансируется исключительно из средств дорожных фондов, пояснили «Известиям» в Минтрансе. Снижение платы приведет к экономии до 16% средств на содержание дорог. Эти деньги могут пойти на дополнительное освещение трасс, модернизацию существующих линий, в том числе установку «умных» фонарей.

Однако, по мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, такие меры не позволят дорожным организациям значительно снизить расходы — например, выход на оптовый рынок даст лишь 3–5% экономии.

В Минэнерго предлагают свой вариант снижения трат: активнее внедрять сберегающие технологии. Также регионам следует тщательнее выбирать ценовую категорию для расчетов с гарантирующими поставщиками, пишет Александр Новак в правительство. В документе поясняется, что подавляющее большинство филиалов «Автодора» и Росавтодора платят по самой дорогой — первой, то есть осуществляют расчет за период «вне зависимости от режимов энергопотребления». Только выбор оптимальной категории поможет снизить затраты почти на треть, подсчитали в Минэнерго.

— Это как выбор тарифного плана в мобильной связи. Например, есть дорогой безлимитный тариф, но если много говорить не нужно, лучше от него отказаться, — пояснил Сергей Пикин.

При этом в Минэнерго не поддерживают предложения Минтранса и регионов, считая такой подход дискриминационным по отношению к другим категориям потребителей. В ведомстве также обращают внимание на то, что изменение тарифов приведет к росту объемов перекрестного субсидирования.

— Точную величину выпадающих доходов энергетиков (в случае предоставления льгот. — «Известия») определить сложно, но это миллиарды рублей в год в целом по стране, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минэнерго.

Там подчеркнули, что внедрение энергоэффективного оборудования способствует снижению объема энергопотребления до 40–50%, что естественным образом ведет к экономии средств.

В пресс-службе ФАС заявили «Известиям», что поддерживают предложения Министерства энергетики.

Темные люди

Анализ данных за 2016–2018 годы, проведенный РосдорНИИ, показал, что 40% наездов на людей происходит именно в темное время суток, рассказал «Известиям» начальник управления организации и безопасности дорожного движения института Игорь Живописцев.

— К причинам травматизма также следует отнести плохую видимость знаков «Пешеходный переход» и «зебры», самого человека из-за отсутствия дополнительного освещения зоны перехода, а также недостаточный обзор дороги, — отметил эксперт.

Как сообщили «Известиям» в МВД, за девять месяцев 2019 года на освещенных переходах произошло 3454 ДТП с пешеходами, в которых погибли 207 человек. То есть примерно в 6% случаев наезд на человека заканчивался летальным исходом. При этом на неосвещенных погибал каждый пятый — 23 смертельных случая на 107 аварий.

Искусственное освещение — важнейший фактор безопасности, отмечает аналитик «Финама» Алексей Калачев. Статистика МВД говорит о том, что только с помощью установки фонарей на переходах смертность можно снизить в три с лишним раза, отметил он. Это в том числе поможет достигнуть целевого показателя, установленного нацпроектом «Безопасные и качественные автодороги». К 2024 году смертность в ДТП должна снизиться в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.

Статистика отдельных регионов говорит о том, что значительная доля пешеходных переходов в России ночью остается во тьме. Так, в Нижегородской области почти 72% «зебр» не оборудованы искусственным освещением, рассказали «Известиям» пресс-службе облправительства. В региональном министерстве транспорта пояснили, что снижение тарифа на электроэнергию позволило бы направить высвободившиеся средства на установку освещения на пешеходных переходах.

Как сообщили «Известиям» в региональных правительствах, в Московской области нет света ночью на 62% переходов, в Тверской — на 37%, в Татарстане — на 32%.

Директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин считает наиболее приемлемыми предложения Минэнерго, поскольку даже самые богатые страны не могут себе позволить освещать дороги на всей протяженности. Нужно ставить больше светоотражающих элементов и внедрять интеллектуальные системы освещения, считает эксперт. Кроме того, в России должно быть больше трасс высшей технической категории, у которых не будет пересечений на одном уровне с дорожной сетью населенных пунктов. При этом снижать тарифы на электроэнергию, по его мнению, имеет смысл только для освещения элементов, связанных с безопасностью пешеходов, — остановок транспорта и переходов.