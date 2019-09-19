Дорог тьма: в этом году освещение получит рекордное количество трасс

Росавтодор планирует до конца года установить рекорд, оборудовав линиями освещения 750 км федеральных трасс. Вдоль дорог, проходящих через 200 населенных пунктов, установят фонари с энергосберегающими лампами и автоматическим управлением, рассказали «Известиям» в агентстве. Как пояснил «Известиям» вице-премьер Максим Акимов, в дальнейшем в год планируется освещать до 500 км трасс. Сегодня более 80% автомагистралей всё еще не имеют искусственного освещения. Но решать задачу снижения аварийности невозможно только за счет установки фонарей — нужно разделять встречные потоки, увеличивать количество полос и строить широкие обочины, подчеркивают эксперты. В аппарате вице-премьера пояснили, что до 2024 года федеральные трассы получат барьерное ограждение — на это потребуется 18,5 млрд рублей.

Светлое будущее

Темпы строительства линий освещения вдоль федеральных трасс в этом году вырастут, сообщили «Известиям» в пресс-службе Росавтодора. В течение 2019 года свет появится более чем на 750 км трасс. В прошлом году было оборудовано 463 км.

–– Это свыше двух сотен населенных пунктов, а также отдельные мосты и путепроводы, транспортные развязки, автобусные остановки и пешеходные переходы вне населенных пунктов, –– уточнил представитель агентства.

В частности, будут завершены работы по освещению дороги Р-22 «Каспий», участков Р-228 в Саратовской и Волгоградской областях, Р-208 –– в Пензенской, М-8 «Холмогоры» –– в Ярославской, А-121 «Сортавала» и Р-21 «Кола» –– в Ленинградской, М-9 «Балтия» –– в Псковской, А-229 –– в Калининградской, трассы М-10 «Россия» и других. Все проекты предусматривают установку энергосберегающих ламп и систем автоматического управления освещением, регулирующих работу приборов в зависимости от времени дня и погодных условий.

Отдельной строчки «на освещение» в бюджете Росавтодора нет, но в целом на комплексное обустройство федеральных трасс в 2019–2020 годах направят более 10 млрд рублей, пояснили в агентстве.

В 2020-2022 годах запланирована установка систем искусственного освещения почти на 2,9 тыс. участках федеральных трасс, из них в следующем году –– на 547, отметили в Росавтодоре. Сейчас из более чем 51 тыс. км автодорог федерального значения, согласно данным агентства, фонари установлены всего на 9,2 тыс. км, то есть примерно на 18% их протяженности.

Как сказал «Известиям» вице-премьер Максим Акимов, Минтрансу и Росавтодору до 2024 года поставлена задача по разделению встречных полос движения на федеральных трассах, установке барьерного ограждения (например, тросового). Что касается освещения, в среднем в год будет вводиться до 500 км линий.

В аппарате Максима Акимова «Известиям» уточнили, что, по предварительным оценкам, Росавтодору для завершения установки барьерного ограждения на всех федеральных четырехполосных трассах потребуется ещё около 18,5 млрд рублей до 2024 года.

Разглядели в темноте

На тёмное время суток приходится примерно треть ДТП и почти половина погибших в автоавариях, следует из статистики ГИБДД. То есть последствия столкновений ночью, как правило, более тяжёлые. В прошлом году из 168 тыс. аварий вечером и ночью произошло 57,3 тыс., в общей сложности погибли 18,2 тыс. человек, из них в темное время суток –– 8,8 тыс.

В конце июня на низкую освещенность трасс во время заседания Госсовета обратил внимание президент России Владимир Путин. «За пределами агломераций практически на всех дорогах — кромешная темень», — констатировал глава государства.

При этом нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД) предусматривает снижение смертности на трассах к 2024 году в 3,5 раза по сравнению с 2017-м — до четырех человек на 100 тыс. населения, а к 2030 году — до нуля.

На региональных и муниципальных дорогах ситуация с освещенностью хуже, чем на трассах федерального значения, отмечают в Федерации автовладельцев России (ФАР). Есть технические решения для повышения безопасности движения в ночное время, а также энергоэффективности, но всё это требует средств региональных бюджетов, сказал «Известиям» замруководителя ФАР Дмитрий Клевцов.

В пресс-службе Минтранса сообщили «Известиям», что на январь 2019 года из 510,4 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог нормативным требованиям соответствовали лишь 42,4%. По федеральным трассам этот показатель почти вдвое выше — 83,3%.

–– В рамках БКАД также ведётся установка осветительных приборов на региональных трассах и улицах городов, — сообщили в Росавтодоре. — Решение о проведении таких работ принимались субъектами, которые формировали перечень дорог, требующих дополнительного освещения.

Главная цель — ликвидация аварийно-опасных участков, добавили в федеральном дорожном агентстве.

В целом в этом году, по данным Росавтодора, регионы запланировали установку 268,4 км линий освещения. В частности, большой объем работ намечен в Брянской области — предусмотрено обустройство 41,5 км. Светлее станет и на дорогах Рязанской области, где появится 23,7 км новых линий. Работы по установке новых фонарей в ближайшие два года, согласно нацпроекту БКАД, будут проводиться также в Псковской и Ульяновской областях, Башкирии и других регионах.

В пресс-службе администрации Башкирии «Известиям» сообщили, что в республике с 2019-го реализуется региональная программа улучшения систем наружного освещения населенных пунктов. Объём финансирования на этот год составит 648 млн рублей. Программа рассчитана на шесть лет: до конца 2024-го смонтируют 43 тыс. новых опор освещения, будет проложено почти 5 тыс. км проводов и установлено 140 тыс. дополнительных фонарей.

План работ по улучшению освещения дорог в населенных пунктах на 2018–2024 разработан и в Псковской области, сообщили в пресс-службе администрации региона. В этом году планируется установить элементы освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках на 32 участках региональных дорог. В 2020-м работы будут продолжены, на эти цели выделено 8,3 млн рублей, сообщил представитель обладминистрации. В 2024 году в регионе намерены внедрить интеллектуальную транспортную систему (ИТС) ориентировочной стоимостью 20 млн рублей. В Ульяновской, Брянской, Рязанской областях на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

Не светом единым

Для решения проблемы освещенности региональных трасс необходимо прежде всего желание властей в субъектах, считает глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

–– Для строительства линий освещения вдоль дорог больших мощностей не требуется, это не алюминиевый завод, –– сказал он «Известиям».

Эксперт добавил, что в целом в России сейчас нет дефицита ни по генерирующим мощностям для выработки электричества, ни по сетевым –– для его передачи.

— Все опасные элементы дорог, в том числе проходящие через населенные пункты –– развязки, перекрестки, пешеходные переходы –– должны быть освещены. На остальных участках необходимо устанавливать светоотражающие элементы, –– считает директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

В России самой аварийной, по его словам, является трасса М-7 «Волга», она на 20% проходит через населенные пункты. При этом создать освещение по всей протяженности дорог не только невозможно, но и нецелесообразно, добавил эксперт.

В свою очередь Дмитрий Клевцов подчеркнул, что проблему аварийности на дорогах не решить только установкой фонарей: нужно проводить капитальный ремонт, увеличивать количество полос, разделять встречные потоки отбойниками и обустраивать широкие обочины.