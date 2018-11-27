Золотая середина: двойную сплошную покрасят в желтый

Для обозначения линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах, нужно использовать желтую разметку. Такую рекомендацию в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги» региональным властям дал Минтранс. Предполагается, что желтая разметка будет видна лучше нынешней белой. Пока что выезд на встречную полосу — одна из главных причин ДТП в России.

Рекомендация использовать желтую разметку «на двух- и трехполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения» в числе других мер приложена к письму за подписью замглавы Минтранса Иннокентия Алафинова губернаторам о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (есть у «Известий»). Ранее власти субъектов уже подготовили региональные планы работы в этом направлении. Федеральный чиновник просит их скорректировать исходя из рекомендаций министерства.

Пункт о желтой разметке включен по предложению Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России «в целях повышения безопасности на дорогах и является не обязательным требованием, а рекомендацией», сказали «Известиям» в Минтрансе.

Как писали «Известия», весной Росавтодор проводил эксперимент по использованию желтой разметки в Мурманской области, Карелии и Краснодарском крае. Испытания показали, что число ДТП снижается на 30%, рассказали «Известиям» в МВД. Желтые линии особенно хорошо видны зимой на заснеженной проезжей части, отметили в ведомстве.

В Росавтодоре подтвердили информацию и объясняли, что идею цветной разметки заимствовали в странах Скандинавии.

Пока что выезд на полосу встречного движения — одна из основных причин аварий, указано в оперативном обзоре за девять месяцев Научного центра безопасности дорожного движения при МВД. За январь–сентябрь произошло 9,5 тыс. таких ДТП (9% от общего числа), но тяжесть их последствий считается самой высокой. Только за девять месяцев этого года в авариях из-за выезда на встречную полосу погибло 3,1 тыс. человек и были ранены 17,6 тыс. граждан.

ГОСТ, допускающий использование желтой и синей разметки, вступил в силу 1 июня. По документу все основные виды дорожных линий, разделяющих потоки и полосы движения (одинарная и двойная сплошная, прерывистая, комбинация прерывистой и сплошной), могут быть как белого, так и желтого цвета. Синими могут быть прерывистые линии, используемые для направления движения на перекрестках.

Инициативу Минтранса можно поддержать, если ее необходимость будет обоснована ведомством, сказал «Известиям» губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Опыт использования желтой разметки со светоотражающими элементами в скандинавских странах говорит о возможности снизить аварийность в разы, отметил директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов. Однако это не единственный способ предотвратить выезд на встречную полосу или обочину, отметил он. Например, в США распространена шумовая разметка: выпуклые элементы на дороге вызывают вибрацию и гудение в автомобиле и не позволяют съехать в сторону без усилий. В опасной ситуации такая система позволяет разбудить заснувшего водителя.

Мера, которая значительно сократит смертельные исходы в ДТП, — это установка бетонных либо проволочных ограждений, разделяющих встречные направления, уверена директор по перевозкам и эксплуатации транспорта компании Intertransavto (ITA) Виктория Роговенко. По ее мнению, изменение цвета разметки значительно не отразится на статистике аварийности.

«Безопасные и качественные дороги» — один из 12 нацпроектов, разработанных во исполнение новых майских указов президента. Он призван снизить смертность в ДТП в 3,5 раза, до четырех случаев на 100 тыс. населения, к 2024 году. Нацпроект предлагает, например, довести до нормативного состояния половину региональных дорог и 85% трасс в крупных городах и установить 10 тыс. новых камер для фиксации нарушений. Сейчас документ на стадии утверждения.