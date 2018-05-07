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Сужать полосы на дорогах хотят по всей стране

Представлен проект предварительного национального стандарта «Дорожная разметка»
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В России предложили разрешить сужать ширину полос на дорогах до 3–3,25 м в населенных пунктах и до 3,25–3,5 м на магистралях за городом. Это предусматривает проект предварительного национального стандарта (ПНСТ), который планируется принять до конца года. Новый документ также позволит сделать втрое жирнее разметку, обозначающую повороты. Разработчики уверены, что изменения помогут увеличить пропускную способность трасс и снизить аварийность.

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До конца года в России планируется принять ПНСТ «Дорожная разметка», рассказал «Известиям» глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. Документ позволит сужать полосы на проезжей части. На нескоростных дорогах в населенных пунктах их рекомендованная ширина составит 3–3,25 м, а на скоростных (за пределами населенных пунктов) — до 3,25–3,5 м.

Сегодня в основном полосы на дорогах делают шириной 3,75 м в соответствии с действующими ГОСТами и сводами правил. 

Эксперимент с сужением полос уже несколько лет проводится в Москве. Как писали «Известия», за последние три года примерно на 100 проблемных участках дорог разметку нанесли по-новому. Причем нововведение применили не только на небольших улицах, но и на вылетных магистралях. Это позволило увеличить количество полос или создать дополнительные парковочные места. В итоге пропускная способность в некоторых местах выросла, по данным властей, до 50%. Когда ПНСТ будет принят, сужать полосы можно будет на дорогах по всей стране. 

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По словам Александра Шумского, во многих развитых государствах, например странах Скандинавии, полосы как раз предложенной в ПНСТ ширины. У нас же они в основном слишком широкие, считает он. Это дает возможность автомобилистам обгонять друг друга в рамках одной полосы, создавая аварийные ситуации.

Новый стандарт также разрешит делать разметку, обозначающую повороты, в три раза «жирнее», чем сейчас. Если сегодня ширина линии составляет 20 см, ПНСТ рекомендует 40–60 см. Применять такую разметку рекомендуют в местах сложного ориентирования, в том числе на перекрестках, где есть трамвайные пути. 

В Минтрансе «Известиям» рассказали, что проект ПНСТ пока не поступал на рассмотрение в ведомство. Там также отметили, что на долговечность эксплуатации разметки значительное влияние оказывают качество материалов и аккуратность уборки дорог. Чтобы понять, поможет ли расширение линий на поворотах, «необходимо получение результатов практических испытаний и предоставление финансово-экономического обоснования».

В Росстандарте отметили, что рассмотрят ПНСТ после официального поступления документа на утверждение. 

Предварительный национальный стандарт дает властям возможность проверить новые технологии на практике до принятия ГОСТа (процедура его утверждения длится дольше). 

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Выбирая участки трасс для сужения полос, власти должны подумать об удобстве для движения разных типов авто — в том числе грузовиков и джипов, заметил эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин. Для них может сузиться и радиус поворота и разворота и, возможно, им придется осуществлять подобные маневры не из крайних полос, добавил эксперт.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин усомнился в том, что предложенное решение снизит аварийность на дорогах. С одной стороны, при сужении полос скорость потока действительно снижается, уменьшается и количество аварий из-за нарушения скоростного режима. С другой стороны, могут участиться случаи столкновения автомобилей, добавил эксперт.

Что касается жирных линий, обозначающих повороты, они вряд ли помогут повысить безопасность дорожного движения, считает Виктор Похмелкин. Гораздо важнее использовать состав, который хорошо держится на асфальте, или оперативно восстанавливать стертые участки. Эксперт отметил, что во многих населенных пунктах разметка на дорогах вообще отсутствует. 

Как писали «Известия», в конце прошлого года был принят предварительный национальный стандарт, разрешающий применять в регионах несколько десятков новых дополнительных дорожных знаков и табличек. Среди них — «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Глухие пешеходы». А недавно вступили в силу изменения в правила дорожного движения (ПДД), которые запрещают выезд на перекресток с новой «вафельной» разметкой. Штраф составит 1 тыс. рублей. 

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