Москва и Вашингтон подготовят визит в РФ нового советника Трампа

Россия и Соединенные Штаты прорабатывают возможность визита в Москву нового советника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Об этом рассказал в интервью «Коммерсанту» покидающий Россию посол США в Москве Джон Хантсман.

По словам дипломата, советник американского лидера «очень заинтересован» в диалоге с российским коллегой Николаем Патрушевым. Дату визита О'Брайена в Москву Хантсман не привел. «Могу лишь сказать, что визит состоится скорее раньше, чем позже», — сказал он.

Об увольнении Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности Трамп сообщил 10 сентября. Глава Белого дома объяснил свое решение разногласиями по многим вопросам, «очень крупными ошибками», которые совершил Болтон, и неспособностью экс-советника находить общий язык с людьми в администрации.

Спустя неделю Трамп заявил о намерении назначить своим советником по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Американский лидер также добавил, что давно работает с ним и уверен, что кандидат на пост советника «отлично справится».