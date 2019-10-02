Бондарчук завоевал премию ТЭФИ как лучший интервьюер

Режиссер и актер Федор Бондарчук стал обладателем премии ТЭФИ в номинации «Интервьюер» в категории «Вечерний прайм». Он является ведущим передачи «Кино в деталях» на телеканале СТС.

Во время церемонии в среду, 2 октября, Бондарчук заявил, что награда не стала для него неожиданной.

«Часто бывает, что выходишь получать награды и говоришь: «Для меня это неожиданность». Я ждал. Я рад. Я просто счастлив, спасибо вам за этот приз. Я ждал 15 лет», — заявил режиссер.

По его словам, премию заслуживает вся команда проекта.

Как отмечает ТАСС, в этом году призы вручаются в 34 номинациях. 14 из них — в категории «Дневной эфир», и 20 — в «Вечернем прайме». Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев был признан лучшим ведущим информационной передачи, а победу в категории «Информационная программа» досталась «Пятница! News» на телеканале «Пятница».

В июне телеканал «СТС Kids», который входит в холдинг «СТС Медиа», получил награду в номинации «Лучший телеканал для детей».