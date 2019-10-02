Прямой эфир

Операторов 5G обяжут использовать российские серверы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Операторов сетей пятого поколения мобильной связи (5G) обяжут использовать серверы российской разработки. Об этом 2 октября пишет РБК со ссылкой на «дорожную карту», разработанную Национальным центром информатизации в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Связь по расчету: частоты для 5G выставят на торги
В начале 2020 года операторы могут получить доступ к диапазону 25,25-27,5 ГГц для сетей нового поколения

Так, сети должны быть построены на российских серверах общего пользования «на базе доверенной электронно-компонентной базы».

Эксперты поясняют: речь идет об обычных серверах, которые используются IT-компаниями. Они привлекают своей стоимостью и исключают возможность срыва поставок из-за санкций.

В предыдущих вариантах «дорожной карты» указывалось, что большая часть оборудования для 5G не производится в России, и предлагалось наладить сотрудничество с международными игроками — например, договориться о локализации выпуска их продукции, создании R&D-центров и запуске совместных пилотных проектов.

В то же время в МТС отмечают, что указанные в документе серверы являются оборудованием нового поколения и готовых сертифицированных решений нет ни в России, ни за границей. Согласно «дорожной карте», в 2021 году сети 5G должны быть развернуты по меньшей мере в пяти российских городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти.

В августе из доработанного проекта Минкомсвязи стало известно, что полоса радиочастот 3,4–3,8 ГГц рассматривается в качестве наиболее приоритетной для развития 5G в России. При этом эта версия концепции, вероятно, не последняя, так как частоты 3,4–3,8 ГГц в РФ пока заняты спутниковой связью и недоступны для операторов. Частоты для иностранного оборудования 5G заняты стратегически важными системами связи, в том числе космическими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мегафон» поставил рекорд скорости 5G-связи в России
Модемы для сетей 6G разработают в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019