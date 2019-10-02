Операторов 5G обяжут использовать российские серверы

Операторов сетей пятого поколения мобильной связи (5G) обяжут использовать серверы российской разработки. Об этом 2 октября пишет РБК со ссылкой на «дорожную карту», разработанную Национальным центром информатизации в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Так, сети должны быть построены на российских серверах общего пользования «на базе доверенной электронно-компонентной базы».

Эксперты поясняют: речь идет об обычных серверах, которые используются IT-компаниями. Они привлекают своей стоимостью и исключают возможность срыва поставок из-за санкций.

В предыдущих вариантах «дорожной карты» указывалось, что большая часть оборудования для 5G не производится в России, и предлагалось наладить сотрудничество с международными игроками — например, договориться о локализации выпуска их продукции, создании R&D-центров и запуске совместных пилотных проектов.

В то же время в МТС отмечают, что указанные в документе серверы являются оборудованием нового поколения и готовых сертифицированных решений нет ни в России, ни за границей. Согласно «дорожной карте», в 2021 году сети 5G должны быть развернуты по меньшей мере в пяти российских городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти.

В августе из доработанного проекта Минкомсвязи стало известно, что полоса радиочастот 3,4–3,8 ГГц рассматривается в качестве наиболее приоритетной для развития 5G в России. При этом эта версия концепции, вероятно, не последняя, так как частоты 3,4–3,8 ГГц в РФ пока заняты спутниковой связью и недоступны для операторов. Частоты для иностранного оборудования 5G заняты стратегически важными системами связи, в том числе космическими.