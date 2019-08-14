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Концепцию развития 5G изменили в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Полоса радиочастот 3,4–3,8 ГГц рассматривается в качестве наиболее приоритетной для развития 5G в России. Об этом говорится в доработанном Минкомсвязью проекте концепции развития этой технологии, с которым ознакомились «Известия».

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На прошлой неделе была представлена другая версия концепции. В ней ключевым назывался «экзотический» диапазон 4,4–4,99 ГГц, которого недостаточно для покрытия сетями пятого поколения крупных городов.

Участники рынка предупреждали, что без 3,4–3,8 ГГц развитие новых технологий в России замедлится, а пользователи могут остаться без 5G-смартфонов.

В итоге позиция Минкомсвязи изменилась — но нынешняя версия концепции, скорее всего, не последняя, поскольку частоты 3,4–3,8 ГГц в РФ пока заняты спутниковой связью и недоступны для операторов.

Как пояснили «Известиям» в Минобороны, решение о распределении частот принимает не ведомство, а Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). Источник в министерстве отметил, что Минобороны уже разъяснило комиссии свою позицию, которая и была принята.

В России частоты для иностранного оборудования 5G, которые планируют закупать операторы, заняты стратегически важными системами связи, в том числе и космическими, объяснил собеседник «Известий». Поэтому ведомство предложило компаниям заниматься развитием сетей в более высоких диапазонах, утверждает он.

Подробнее — в материале «Известий»:

Частотное право: Минкомсвязь изменила концепцию развития 5G

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