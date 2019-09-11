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Модемы для сетей 6G разработают в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Российские инженеры создают прототип модема для сетей 6G. Ученые постарались изменить форму радиоволны таким образом, чтобы для 6G не потребовалась новая инфраструктура.

Устройство разрабатывается на базе лабораторий Высшей школы прикладной физики и космических технологий ИФНИТ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

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Предполагается, что для сетей нового поколения можно будет использовать сотовые вышки 5G, что значительно снизит стоимость внедрения технологии. Сейчас модем испытывается в условиях, максимально приближенных к реальным.

Как пояснили «Известиям» разработчики, в пятом поколении сотовых сетей начинается процесс перехода к использованию более высоких частот (20, 60 и 90 ГГц). Пока этот диапазон относительно свободен, однако через некоторое время он также будет сильно загружен. Поэтому для 6G требуется иное решение.

В частности, специалисты намерены использовать многочастотные сигналы. Они имеют свойство эффективно работать в сложных условиях, которые создают множественные помехи. Это может быть реализовано с помощью изменения формы сигналов. От уже существующих она отличается тем, что теперь характеристики сигналов можно варьировать.

Работа ведется на основе перспективной технологии оптимальных спектрально-эффективных сигналов для последующего внедрения в будущий стандарт сетей нового поколения. Применение 6G обеспечит массовое внедрение «умных» вещей в быту, в городе и на производстве, гарантируя их скоординированное взаимодействие.

Подробнее — в материале «Известий»:

Русская «шестерка»: в Петербурге разрабатывают модемы для сетей 6G

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