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«Мегафон» поставил рекорд скорости 5G-связи в России

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Фото: пресс-служба «Мегафон»
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Мобильный оператор «Мегафон» протестировал работу стандарта 5G в России. В ходе эксперимента проверялась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки.

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Во время проверки скорость соединения удалось довести до рекордных для России 2,46 Гбит/с, говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 13 сентября.

«Это важный рубеж для развития технологии 5G в России. Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированный на обычных смартфонах», — заявил директор по инфраструктуре и техническим инновациям «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе.

Технология 5G обеспечивает не только высокие скорости передачи данных, но и минимальную задержку в передаче сигнала 1–2 мс, что позволяет реализовывать принципиально новые решения и услуги, которые не могли бы работать в сетях 4G.

Это возможность быстро загружать «тяжелые» файлы, активно использовать виртуальную и дополненную реальность, например, во время трансляций спортивных состязаний и авиашоу, «облачный» 5G-гейминг, когда обработку сложной 3D-графики берет на себя специальный сервер, а получаемое изображение по сети 5G с минимальными задержками передается на самый обычный ноутбук, а также новые возможности в телемедицине для врачей и дистанционного управления техникой для B2B-сегмента.

В августе сообщалось, что Минпромсвязь доработало концепцию развития 5G в России. В качестве наиболее приоритетной полосы частот для этой технологии рассматривается 3,4–3,8 ГГц. Названная ранее полоса в 4,4–4,99 ГГц недостаточна для покрытия сетью крупных городов, пояснили в ведомстве.

Выбранные частоты 3,4–3,8 ГГц пока заняты спутниковой связью и недоступны операторам. Их судьбу должна решить госкомиссия по радиочастотам.

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