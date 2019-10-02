Коллекторы не увидели конкурентов в частных приставах

Появление института частных приставов не приведет к конкуренции с коллекторами за сбор задолженностей, рассказал «Известиям» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Накануне, 1 октября, стало известно, что Торгово-промышленная палата разработала законопроект, предлагающий создать в России институт частных судебных приставов. Документ уже поступил в Минюст.

Предполагается, что частные судебные приставы будут подчиняться Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Они займутся взиманием долгов с юридических лиц по решению арбитражных судов и Верховного суда.

«О конкуренции речи идти не может, так как частные приставы станут своего рода помощниками сотрудникам ФССП и возьмут на себя часть нагрузки на стадии исполнительного производства», — сказал Мехтиев.

По его словам, данный институт необходим, потому что нагрузка на приставов ежегодно растет.

При этом Мехтиев не ожидает, что частные приставы появятся в ближайшей перспективе, потому что предстоит решить много «организационных» вопросов.

«Важно не кто будет работать частными судебными приставами — бывшие сотрудники ФССП, сотрудники коллекторских агентств и силовых ведомств, а каким будет регулирование», — заключил эксперт.

Ранее в сентябре с инициативой расширить права судебных приставов выступило Министерство юстиции. Судебные приставы могут получить право выламывать двери квартир и домовладений для проверки правомерности их перепланировки и установки газового оборудования, если должник отказывается впустить их.