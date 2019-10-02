Трамп привлек рекордные $125 млн на предвыборную кампанию

Добровольные пожертвования на проведение предвыборной кампании на сумму в рекордные $125 млн привлек президент США Дональд Трамп. Об этом в своем Тwitter-аккаунте сообщил председатель предвыборного штаба Трампа Брэд Парскейл.

Отмечается, что эта сумма почти в два раза превышает объем пожертвований за аналогичный период предыдущего лидера Соединенных Штатов Барака Обамы, когда тот баллотировался на второй президентский срок.

«Президент Трамп проводит грандиозную кампанию, собирая рекордные суммы в рекордные сроки», — сообщил Парскейл.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден 27 сентября высказал мнение, что Трамп желает обеспечить себе помощь со стороны другой страны во время предстоящей предвыборной гонки.

21 сентября The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что во время июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

25 сентября стенограмма беседы была опубликована на сайте Белого дома. В ходе разговора Трамп заявил, что США многое делают для Украины. Также он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию по данной теме для проведения расследования на Украине.