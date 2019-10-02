Более половины жителей США выступили против импичмента Трампа

Процедуру импичмента президента США Дональда Трампа не поддерживают более половины американцев. Об этом во вторник, 1 октября, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса Университета Монмут.

«В настоящее время 44% американцев считают, что Трампа следует подвергнуть импичменту и что он должен покинуть пост президента», — сообщило агентство.

Отмечается, что против импичмента Трампа выступают 52% американцев.

При этом социологи отметили, что доля тех, кто выступает за импичмент, выросла с августа, когда она составляла 35%.

Кроме того, с 2% до 9% выросло число выступающих за импичмент сторонников Республиканской партии США.

28 сентября об аналогичных результатах опроса сообщила компания HarrisХ. За проведение процедуры импичмента в отношении американского лидера высказались 47% респондентов, что на 12% выше показателя тремя месяцами ранее. Против выступили 42% опрошенных, не определились с ответом 11%. Всего в опросе приняла участие тысяча респондентов.

24 сентября спикер палаты представителей Нэнси Пeлoси объявила на основании этих подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении президента США. Эта процедура призвана установить, есть ли основания для вынесения вопроса об импичменте на голосование конгрессменов.