СМИ узнали об интересе адвоката Трампа к бизнес-связям Байдена на Украине

Деятельностью соперников президента США Дональда Трампа на Украине неоднократно интересовался адвокат Рудольф Джулиани. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила CNN, со ссылкой на бывших граждан Украины.

По словам бывшего сотрудника посольства Украины в Вашингтоне Андрея Телиженко, Джулиани спрашивал в том числе о бывшем вице-президенте Джо Байдене.

«Это единственное, что интересовало Джулиани в отношении Украины. Получить информацию о Байдене и использовать ее в США», — рассказал бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко,

В сентябре анонимный информатор из американской разведки направил жалобу руководству Национальной разведки на Трампа, который, по его данным, оказывал давление на украинского лидера во время июльского телефонного разговора. Трамп якобы требовал расследовать деятельность на Украине сына Байдена, Хантера. Байден-старший считается основным конкурентом американского лидера на предстоящих выборах президента США в 2020 году.

В итоге Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму беседы лидеров двух стран. Исходя из расшифровки, прямого указания на то, что Трамп надавил на своего украинского коллегу, прося провести расследование в отношении Байдена, нет. Минюст США также не обнаружил в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства и оснований для проведения дальнейшего расследования.