СМИ сообщили о присутствии Помпео при разговоре Зеленского и Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео слышал беседу американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом 30 сентября сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник из Госдепа.

По его словам, Помпео был одним из тех, кто прослушивал беседу. Однако источник не сообщил, принимал ли госсекретарь какое-либо участие в разговоре.

Как издание сообщало ранее, Трамп просил украинского коллегу в обмен на финансовую помощь оказать содействие в расследовании против своего основного противника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. Трамп обвиняет Хантера Байдена в получении денег от Китая и Украины и отмывании средств через Киев.

Чтобы опровергнуть обвинения в давлении на Зеленского, американский президент поручил опубликовать полную стенограмму разговора с ним. Согласно документу, американский лидер пообещал многое сделать для Украины, но, как он отметил в беседе, «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский в ответ попросил предоставить информацию для проведения расследования. При этом тема финансовой помощи Киеву не обсуждалась.

Позже Трамп назвал беседу разговором «ни о чем», а минюст США не нашел противоправных действий, равно как и оснований для проведения расследования.