Джулиани обсуждал с Помпео встречу с помощником президента Украины

Адвокат президента США Рудольф Джулиани обсуждал с госсекретарем Майком Помпео свою встречу с помощником украинского президента Андреем Ермаком. Об этом Джулиани рассказал в интервью CBC.

Юрист отметил, что не знает причины, по которым спецпредставитель США по Украине Курт Волкер принял решение покинуть свой пост, но напомнил, что Волкер имеет отношение к организации его встречи с Ермаком. Также Джулиани отметил, что общался с ним по запросу Госдепартамента, пишет ТАСС.

По данным CNN, Волкер подал в отставку после того, как его имя было упомянуто в анонимной жалобе о якобы имевшем место давлении со стороны президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.

Как пишет газета The Wall Street Journal, американский президент просил украинского коллегу в обмен на финансовую помощь оказать содействие в расследовании против своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. Трамп обвиняет Хантера Байдена в получении денег от Китая и Украины и отмывании средств через Киев.

Чтобы опровергнуть обвинения в давлении на Зеленского, Трамп поручил опубликовать полную стенограмму разговора с ним. Согласно документу, американский лидер пообещал многое сделать для Украины, но «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский в ответ попросил предоставить информацию для проведения расследования. Тема финансовой помощи Киеву не поднималась.

Впоследствии Трамп назвал беседу разговором «ни о чем», а минюст США не нашел противоправных действий, равно как и оснований для проведения расследования.