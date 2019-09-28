Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. По мнению политика, уход Волкера с данной должности — «результат его архинепрофессионализма и откровенного вредительства».

«Независимо от того, что стало спусковым механизмом этой отставки, данное событие свидетельствует: Волкер окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе», — цитирует Медведчука пресс-служба его партии в субботу, 28 сентября.

По мнению политика, Волкер на этих переговорах «обязан был придерживаться нейтральной позиции», чтобы выстроить отношения со всеми их участниками.

«Однако он не только занял позицию одной стороны (экс-президента Украины Петра. — Ред.) — Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии, но и позволял себе крайне радикальные высказывания и оценки в адрес представителей РФ, Донецка и Луганска», — отметил Медведчук. Тем самым Волкер, по его словам, только вредил процессу урегулирования. Его публичные рассуждения «шли вразрез с интересами Украины», добавил политик.

27 сентября телеканал CNN сообщил, что Курт Волкер уходит с поста спецпредставителя Госдепартамента США по Украине, который он занимал с июля 2017 года. Это произошло после того, как имя спецпредставителя было упомянуто в опубликованной 26 сентября жалобе анонимного осведомителя на якобы имевшее место давление президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.

Волкера после этого вызвали в конгресс США, где 24 сентября была запущена процедура импичмента Трампа.