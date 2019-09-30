Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США

Украина не будет расследовать деятельность американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщает в понедельник, 30 сентября, «Европейская правда».

«Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна», — цитирует его украинское издание.

25 сентября на сайте Белого дома опубликовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским. В ходе разговора глава Белого дома заявил, что США многое делают для Украины. Также он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена».

Трамп обвиняет Хантера Байдена в получении денег от Китая и Украины, а личный адвокат американского президента Рудольф Джулиани считает, что Киев содействовал Байдену-младшему в отмывании $3 млн.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров, а затем призвал конгресс инициировать процедуру его импичмента.