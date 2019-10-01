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«Роснефть» опубликовала ключевые принципы налогообложения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Роснефть» первой среди компаний российского нефтегазового сектора опубликовала «Ключевые принципы в области налогообложения». Об этом говорится в сообщении компании.

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«Это подтверждает статус лидера отрасли, ответственного и добросовестного налогоплательщика, действующего исходя из принципов открытости и прозрачности в налоговой сфере и задающего новый стандарт ответственного налогового поведения», — отметили в пресс-службе.

Ключевые принципы в области налогообложения отражают накопленный опыт компании в реализации налоговой функции, а также тенденции развития налоговой политики, формируемые современной фискальной средой, подчеркнули в «Роснефти».

В основе принципов лежит безусловное и своевременное исполнение требований налогового законодательства, а также исчисление и уплата всех применимых налогов, сборов и пошлин.

«Роснефть» — активный участник налогового мониторинга, новой прогрессивной формы налогового контроля, которая предполагает переход на расширенное информационное взаимодействие с налоговыми органами. Компания одной из первых с 2017 года перешла на налоговый мониторинг. Сейчас он проводится в отношении шести обществ группы компаний «Роснефть», с 2020 года число участников планируется увеличить до 11.

В 2018 году «Роснефть» внесла 4 трлн рублей. Это более 20% доходной части бюджета, отметил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

«В последние годы «Роснефть» — ключевой донор для государственного бюджета. Именно эта компания является крупнейшим налогоплательщиком страны, а в конце 2016 года она фактически спасла бюджет, в авральном режиме проведя масштабную приватизационную сделку», — напомнил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. По его словам, неудивительно, что именно «Роснефть» первой опубликовала ключевые принципы в сфере налогообложения, так как она традиционно выступает за транспарентность в этой области.

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