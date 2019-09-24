Эксперты рассказали о капитализации «Роснефти» в налоговых условиях США

Капитализация «Роснефти» могла бы быть почти в 10 раз выше и достичь $671 млрд, если бы компания работала в налоговых условиях США, а не России. Об этом говорится в исследованиях «БКС Премьер» в понедельник, 23 сентября.

«Основанием для таких выводов является разница в налоговом бремени компаний. По итогам 2018 года доля налогов в выручке «Роснефти» составила 47%. В США уровень налогового бремени нефтяных компаний намного ниже: доля налогов в выручке ExxonMobil составила 15% по итогам прошлого года», — пояснил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

По его словам, также власти США предоставляют налоговые стимулы как в рамках общей налоговой реформы (ставки налога на прибыль были снижены с 35% до 21%), так и уменьшения роялти.

«Если бы российские компании попали в американскую налоговую и денежно-кредитную среду, то значительно повысили бы показатели своей доходности, в разы увеличив капитализацию. В свою очередь американские компании в условиях российской фискальной и монетарной политики получили бы прямо обратный эффект», — в свою очередь рассказал главный директор по финансовым исследованиям Института энергетики и финансов, доктор экономических наук Михаил Ершов.

На текущий момент капитализация «Роснефти» составляет $70 млрд, ExxonMobil — $306 млрд, чистая прибыль за прошлый год — $8,9 млрд и $20,8 млрд соответственно.

Согласно экспертным оценкам, если крупнейшая российская нефтяная компания имела бы условия для привлечения финансирования, как ExxonMobil, то ее чистая прибыль за 2018 год достигла бы $45 млрд, а капитализация — $671 млрд.

Кроме того, дивиденды российской компании за 2018 год были бы в пять раз выше. При этом если бы ExxonMobil вела свою деятельность в налоговых условиях России, то ее рыночная капитализация составила бы лишь $68,1 млрд, посчитали в «БКС Премьер».

В исследовании указывается, что это связано не только с увеличивающимися отчислениями по НДПИ, но и с введением нерыночного регулирования цен на нефтепродукты, что снизило маржу нефтеперерабатывающего сегмента.

В «БКС Премьер» также сравнили рентабельности по EBITDA в сегменте переработки (downstream) обеих компаний. Так, по итогам прошлого года этот показатель у «Роснефти» составил 2%, по итогам второго квартала 2019 года — 0,6%. При этом у ExxonMobil сегмент downstream является не только прибыльным на уровне EBITDA, но и формирует около 30% чистой прибыли компании.

Если добавить нефтехимический сегмент, то совместная с downstream чистая прибыль составляет 45% чистой прибыли ExxonMobil за прошлый год. Доля downstream в EBITDA «Роснефти» по итогам прошлого года составила менее 10%, а доля нефтехимического сегмента и сегмента downstream ExxonMobil — около 30%.

«Возможно, и нашим регуляторам пора задуматься о том, что могло бы поспособствовать выравниванию конкурентных условий для российских компаний на международном рынке, — добавил Ершов. — Как заметил недавно президент Путин, справедливая и честная конкуренция является залогом поступательного развития. У российского бизнеса и экономики есть большой потенциал, который еще предстоит раскрыть. И важно, чтобы экономические условия этому способствовали».

Ранее Госдума приняла закон, который на постоянной основе устанавливает повышающие коэффициенты к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и газ. В 2015 году они вводились в качестве временной меры.

Согласно действующему законодательству, на 2019–2021 годы установлен повышающий коэффициент к НДПИ на газ для «Газпрома» в размере 1,4441, ставка налога на нефть увеличена на 428 рублей за тонну. Принятый закон позволит их применять и после 2021 года.