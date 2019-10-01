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Медведь загнал трех туристов на скалу в красноярском заповеднике

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Спасатели вместе с егерями сняли со скалы «Чертов палец» в красноярском заповеднике «Столбы» трех туристов, которые на ней спасались от преследовавшего их медведя. Об этом 1 октября пишет сайт kp.ru со ссылкой на государственное учреждение «Спасатель».

Инцидент произошел днем 30 сентября. Путешественники заметили, что за ними следит хищник, когда уже возвращались с Центральных столбов. Предположительно, это было молодое и неопытное животное, которое наблюдало за людьми из любопытства и не планировало нападать на них.

Несмотря на это, туристы поспешили скрыться от него на безопасное расстояние и забрались на скалу «Чертов палец», после чего позвонили в экстренные службы. Егеря и спасатели из выдвижного поста ГПЗ «Столбы» отправились им на выручку, уточняет «Федеральное агентство новостей». Медведя отпугнули сигнальными ракетами, после чего помогли туристам спуститься и проводили до выхода с территории.

9 сентября молодой медведь забрел на территорию аэропорта Магнитогорска.

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