На Сахалине застрелили убившего сторожа медведя

Охотоведы застрелили медведя, смертельно ранившего сторожа рыболовецкого стана в Смирныховском районе на Сахалине. Об этом сообщил замминистра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев.

По его словам, медведь в воскресенье вышел в то же место к жилым постройкам. «На протяжении всех дней с момента трагедии там дежурила оперативная группа. Она застрелила медведя весом в 200 кг», — цитирует чиновника в понедельник, 23 сентября, ТАСС.

Как уточнил Дударев, причины, по которым в четверг хищник напал на сторожа, выяснить не удалось. Расследование обстоятельств инцидента проводит полиция.

За год на Сахалине это происшествие стало первым случаем нападения медведя на человека.

13 сентября сообщалось, что вблизи города Карпинска на севере Свердловской области замечено множество медведей. Местные жители всё чаще встречают хищников в непосредственной близости от населенного пункта.