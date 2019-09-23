Прямой эфир

На Сахалине застрелили убившего сторожа медведя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Охотоведы застрелили медведя, смертельно ранившего сторожа рыболовецкого стана в Смирныховском районе на Сахалине. Об этом сообщил замминистра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев.

Медведь пришел: как потомки охотников помогают охранять хозяев Арктики
В удаленных северных районах местные жители нередко становятся главными помощниками ученых и экологов

По его словам, медведь в воскресенье вышел в то же место к жилым постройкам. «На протяжении всех дней с момента трагедии там дежурила оперативная группа. Она застрелила медведя весом в 200 кг», — цитирует чиновника в понедельник, 23 сентября, ТАСС.

Как уточнил Дударев, причины, по которым в четверг хищник напал на сторожа, выяснить не удалось. Расследование обстоятельств инцидента проводит полиция.

За год на Сахалине это происшествие стало первым случаем нападения медведя на человека.

13 сентября сообщалось, что вблизи города Карпинска на севере Свердловской области замечено множество медведей. Местные жители всё чаще встречают хищников в непосредственной близости от населенного пункта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведь-автомобилист попал в кадр в нацпарке Приморья
Молодой медведь забрел на территорию аэропорта Магнитогорска

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019