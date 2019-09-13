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Город на Северном Урале осаждают десятки медведей

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Вблизи города Карпинска на севере Свердловской области замечено множество медведей. Местные жители обеспокоены — они все чаще встречают хищников в непосредственной близости от населенного пункта.

О том, что проблема действительно существует, ИА «Ура.ру» рассказал специалист областного департамента по охране животного мира Дмитрий Щукин.

Эксперт объяснил это тем, что в горах для медведей еды нет, но в этом году отмечается богатый урожай кедров. Кедровники же расположены недалеко от Карпинска. Возможно, поэтому звери близко подходят к городу, за орехами.

9 сентября сообщалось, что молодого медведя заметили на территории аэропорта в Магнитогорске. Сотрудники на машине прогоняли его обратно в лес.

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