Город на Северном Урале осаждают десятки медведей

Вблизи города Карпинска на севере Свердловской области замечено множество медведей. Местные жители обеспокоены — они все чаще встречают хищников в непосредственной близости от населенного пункта.

О том, что проблема действительно существует, ИА «Ура.ру» рассказал специалист областного департамента по охране животного мира Дмитрий Щукин.

Эксперт объяснил это тем, что в горах для медведей еды нет, но в этом году отмечается богатый урожай кедров. Кедровники же расположены недалеко от Карпинска. Возможно, поэтому звери близко подходят к городу, за орехами.

9 сентября сообщалось, что молодого медведя заметили на территории аэропорта в Магнитогорске. Сотрудники на машине прогоняли его обратно в лес.