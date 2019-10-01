Школьник умер во время урока физкультуры на Алтае

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели десятиклассника во время спортивных занятий в школе на Алтае. Мальчик потерял сознание, подтягиваясь на перекладине.

Трагедия произошла в спортивном зале Чойской средней общеобразовательной школы. По данным правоохранительных органов, во время подтягивания десятиклассник почувствовал себя плохо и потерял сознание. Школьный фельдшер и учитель физкультуры оказывали мальчику первую медицинскую помощь, однако спустя непродолжительное время ученик скончался. Об этом сообщает altapress.ru.

По факту произошедшего проводится следственная проверка. Следователи опрашивают одноклассников и родственников погибшего. Причину смерти подростка специалисты установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.