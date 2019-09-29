Прямой эфир

Школьница погибла после падения с парапета парковки в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

17-летняя девушка погибла после падения с парапета парковки на Воронежской улице в районе Орехово-Борисово Южное в Москве. Об этом написало издание mk.ru в воскресенье, 29 сентября.

Отмечается, что инцидент произошел 20 сентября. По информации издания, одиннадцатиклассница отправилась из дома за молоком около 21:00. Мама погибшей не отследила поздний уход дочери, поскольку в тот момент болела.

Подросток встретилась со своими друзьями, после чего те отправились на парковку для совместного времяпрепровождения. В 23:00 спутники девушки ушли в неизвестном направлении.

О несчастном случае стало известно около 1:00. Дочь в тот момент еще была жива, несмотря на тяжелые травмы после падения с 10-метровой высоты.

Врачи диагностировали у школьницы перелом основания черепа и травму левого бедра. Девушка в течение недели пребывала в реанимации, однако безуспешно.

По версии родных погибшей, ее смерть была несчастным случаем, а не самоубийством.

Ранее, 27 сентября, уголовное дело возбудили по факту нападения на 17-летнюю девушку. Преступник трижды ударил ее ножом, после чего попытался сбежать. Злоумышленник спрыгнул с высоты и повредил ногу, в результате чего его быстро нашли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дело возбудили по факту нападения на 17-летнюю девушку во Владивостоке
Двоих подростков задержали на Алтае по подозрению в двойном убийстве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019