Школьница погибла после падения с парапета парковки в Москве

17-летняя девушка погибла после падения с парапета парковки на Воронежской улице в районе Орехово-Борисово Южное в Москве. Об этом написало издание mk.ru в воскресенье, 29 сентября.

Отмечается, что инцидент произошел 20 сентября. По информации издания, одиннадцатиклассница отправилась из дома за молоком около 21:00. Мама погибшей не отследила поздний уход дочери, поскольку в тот момент болела.

Подросток встретилась со своими друзьями, после чего те отправились на парковку для совместного времяпрепровождения. В 23:00 спутники девушки ушли в неизвестном направлении.

О несчастном случае стало известно около 1:00. Дочь в тот момент еще была жива, несмотря на тяжелые травмы после падения с 10-метровой высоты.

Врачи диагностировали у школьницы перелом основания черепа и травму левого бедра. Девушка в течение недели пребывала в реанимации, однако безуспешно.

По версии родных погибшей, ее смерть была несчастным случаем, а не самоубийством.

Ранее, 27 сентября, уголовное дело возбудили по факту нападения на 17-летнюю девушку. Преступник трижды ударил ее ножом, после чего попытался сбежать. Злоумышленник спрыгнул с высоты и повредил ногу, в результате чего его быстро нашли.