Дело возбудили по факту нападения на 17-летнюю девушку во Владивостоке

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту нападения на 17-летнюю девушку. Преступник трижды ударил ее ножом, после чего попытался сбежать.

Как рассказала РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ, подполковник юстиции Аврора Римская, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Инцидент произошел 27 сентября в центре города. Мужчина нанес 17-летней девушке три удала ножом, которые пришлись на грудь и шею. Пострадавшая смогла позвать на помощь, очевидцы вызвали «скорую».

По информации агентства, преступник пытался скрыться с места происшествия, спрыгнул с высоты и повредил ногу. Это позволило быстро задержать его.