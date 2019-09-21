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Подозреваемому в убийстве коллег сотруднику спецсвязи предъявили обвинения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотруднику спецсвязи в Брянске, подозреваемому в убийстве двух коллег, а также хищении оружия и 7 млн рублей, предъявлено обвинение. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что 31-летний водитель-фельдъегерь обвиняется в убийстве с разбойным нападением (п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), покушении на поджог чужого имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), хищении огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия (п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ), а также его незаконном хранении (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, преступление было совершено поздно вечером 19 сентября. В отделе спецсвязи в Брянске подозреваемый завладел служебным оружием коллег, затем убил их и похитил из помещения 7 млн рублей. Чтобы скрыть преступление, мужчина забрал записи с камер видеонаблюдения и попытался устроить поджог. По пути домой он также выбросил одежду, которая была на нем в момент нападения, и носитель с видеозаписями. Украденное оружие и деньги он спрятал на территории своего домовладения.

О задержании злоумышленника стало известно в пятницу, 20 сентября. Он дал признательные показания.

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