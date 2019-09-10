Врач рассказала о состоянии четырех обварившихся кипятком в Кузбассе школьников

Состояние детей, обварившихся кипятком в кузбасской школе, оценивается как стабильное. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщила врач Междуреченской городской больницы Ирина Дутова.

По ее словам, одну девочку отправили на амбулаторное лечение, двоих мальчиков поместили в травматологическое отделение, еще один ребенок находится в отделении реанимации.

«На сегодняшний день им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщила Дутова.

Инцидентом заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. Как сообщили на официальной странице Уполномоченных по правам ребенка, омбудсмен направила обращение в прокуратуру Кемеровской области с просьбой провести проверку по данному факту.

Ранее 10 сентября сообщалось, что в междуреченской гимназии № 24 четверо первоклассников обварились кипятком, опрокинув на себя чайник в школьной столовой.