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Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался. Об этом журналистам 9 сентября рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ЧП произошло 9 сентября в 10:20 на территории детского сада № 48 на улице Красной. Дети гуляли во дворе учреждения, когда упало одно из деревьев. В результате пострадали воспитательница, получившая перелом ноги, а также двое детей. Один ребенок от полученных травм скончался. Второму ребенку оказали медицинскую помощь на месте. По данным «Ридус», у него легкая травма пальцев руки.

Как пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации, дерево упало из-за сильного ветра.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту случившегося. Доследственную проверку начал также СУСК РФ по Краснодарскому краю.

4 июля сообщалось, что в Москве упавшее на детскую площадку дерево убило ребенка.

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