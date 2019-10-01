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Путин отправил Си Цзиньпину телеграмму по случаю 70-летия КНР

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с 70-летием образования КНР. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин высоко оценил достижения китайского руководства в экономической, социальной и научно-технической областях за 70 лет. Он также подчеркнул заслуженный высокий авторитет страны на международной арене.

«Под Вашим руководством Китай уверенно движется к достижению выдвинутых XIX съездом КПК целей — построению «общества среднего достатка» к 2021 году и «всесторонне модернизированного социалистического государства» к 2049 году», — обратился Путин к Си Цзиньпину.

Президент также выразил удовлетворение высоким уровнем российско-китайского диалога, сотрудничества, а также дружеские отношения, сложившиеся у него с китайским лидером.

В этот же день сообщалось, что во время выступления на главной площади страны по случаю 70-летия образования республики, Си Цзиньпин заявил, что ни одна сила в мире не сможет остановить развитие китайской нации. По его словам, ничто не удержит Китай от движения вперед.

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