В парламенте КНР обвинили США в попытках рассорить Москву и Пекин

США пытаются рассорить Россию и Китай, но Москва и Пекин не попадутся на эту удочку. Об этом заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС в среду, 25 сентября.

«Сегодня США осуществляют двойное сдерживание в отношении Китая и России, а также пытаются рассорить нас, но мы это хорошо видим и не попадемся на их удочку», — сказал Чжаньшу.

По словам главы парламента КНР, главная причина в том, что у России и Китая есть «прочный фундамент политического взаимного доверия». Обе страны и дальше будут укреплять взаимное сотрудничество и «поддерживать стремление друг друга идти собственным путем развития, а также отстаивать национальные интересы, обеспечивающие суверенитет и безопасность стран».

Парламентарий выразил уверенность, что Москва и Пекин должны вывести на новый уровень сотрудничество в сферах экономики, науки, инноваций, культурного обмена и межрегионального взаимодействия. Также он отметил необходимость прилагать усилия для увеличения товарооборота к 2024 году до уровня $200 млрд.

Кроме того, Чжаньшу передал Путину слова приветствия от председателя КНР Си Цзиньпина, отметив высокую важность двусторонних отношений. «Всестороннее развитие наших отношений приносит благо народам двух стран, а также вносит большой вклад в развитие мира и сотрудничества на планете в целом», — отметил он.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания считает, что Москва и Пекин — образцы в выстраивании хороших отношений между державами. «У нас имеется много общих интересов, жизнь говорит о том, что наша дружба и сотрудничество являются искренними и надежными», — заключил он.

В среду Путин провел встречу с Ли Чжаньшу в Кремле. Это первый визит китайского политика в Россию в качестве главы парламента своей страны.

Ранее в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» от 20 сентября для журнала «Россия в глобальной политике» российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, размещенной на сайте МИДа, говорилось, что Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и КНР и хочет рассорить эти две страны. «Одновременно наши американские коллеги упорно стремятся мобилизовать, по сути, всех своих внешних партнеров для сдерживания России и Китая. При этом не скрывают желания рассорить Москву и Пекин, расстроить и подорвать развивающиеся вне американского контроля многосторонние объединения и региональные интеграционные структуры в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.