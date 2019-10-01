Си Цзиньпин заявил о невозможности остановить развитие Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ни одна сила в мире не сможет остановить развитие китайской нации. Об этом во вторник, 1 октября, пишет «РИА Новости».

«Нет ни одной силы, которая может расшатать основу этой великой страны. Ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед», — подчеркнул лидер Китая в ходе выступления на главной площади страны на торжествах к 70-летию образования республики.

По словам Си Цзиньпина, Китай продолжит двигаться по мирному пути развития и применять политику открытости. Однако он добавил, что армия страны, а также правоохранители будут решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы КНР.

Ранее 1 октября китайский лидер пообещал, что в административных районах Гонконг и Макао будет сохранена высокая степень автономии.

Антиправительственные демонстрации проходят в Гонконге с 9 июня. Манифестанты, в частности, требовали отмены поправок к закону об экстрадиции из-за опасений начала выдачи несогласных властям континентальной части Китая.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта. Однако участники акций настаивают на исполнении всех требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.