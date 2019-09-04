Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает Reuters.

Лам сообщила о решении на встрече в своей резиденции, куда были приглашены члены ее администрации, проправительственные законодатели и гонконгские депутаты Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая.

Ранее в среду издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники писало, что власти Гонконга готовы уступить протестующим. До этого Лэм приостановила работу над законопроектом об экстрадиции, позволяющим выдавать подозреваемых в преступлениях граждан Китаю по запросу. Однако противники документа утверждали, что пока законопроект остается в повестке дня законодательных органов, есть все шансы, что власти начнут его обсуждение.

В конце августа Лэм провела встречу с группой молодых людей после столкновений местного населения с полицией. Мероприятие состоялось по инициативе Пекина.

Масштабные антиправительственные демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступили против поправок к закону об экстрадиции, которые позволят автономному району передавать Китаю по запросу подозреваемых в преступлениях.

Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на не согласных с политикой Пекина.