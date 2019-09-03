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Китайская газета обвинила США в разжигании насилия в Гонконге

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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
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Китайская газета China Daily обвинила США в раздувании насилия в Гонконге, где продолжаются протестные акции. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает ТАСС.

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«Закрывая глаза на насилие и вандализм участников протестов, они хвалят бунтовщиков за «поразительную решимость выражать свои озабоченности», — отмечает газета.

Издание подчеркивает, что нельзя поддерживать атаки на полицейских, в которых бросают кирпичи и бутылки с едкой жидкостью. Гонконг стоит на пороге «критического момента» и поощрение насилия является потворством преступлению, отмечает газета.

1 сентября полиция Гонконга задержала не менее 40 демонстрантов в метро города из-за их агрессивного поведения и актов вандализма. Протестующие также устроили погромы на станции Tung Chung гонконгского метрополитена и парализовали движение поездов в аэропорт Гонконга.

Антиправительственные демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступили против поправок к закону об экстрадиции, которые позволят автономному району передавать Китаю по запросу подозреваемых в преступлениях. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

Позже работу над законом приостановили, однако активисты продолжили протест, требуя проведения всеобщих выборов.

США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. Однако в ответ в Пекине попросили американские власти «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».

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