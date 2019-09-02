Учащиеся Гонконга бойкотировали занятия из-за протестных акций

Сотни школьников и студентов в Гонконге бойкотировали занятия, присоединившись к акциям протеста. Об этом 2 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

В первый день учебного года учащиеся старших классов вышли на антиправительственную демонстрацию в центре города, а протестующие студенты собрались в кампусе Китайского университета Гонконга. Некоторые из тех, кто решил посетить занятия, пришли на уроки в черных марлевых повязках в знак солидарности с митингующими.

Ранее 1 сентября полиция Гонконга задержала не менее 40 демонстрантов в метро города из-за их агрессивного поведения и актов вандализма. Протестующие также устроили погромы на станции Tung Chung гонконгского метрополитена и парализовали движение поездов в аэропорт Гонконга.

Антиправительственные демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступили против поправок к закону об экстрадиции, которые позволят автономному району передавать Китаю по запросу подозреваемых в преступлениях. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

Позже работу над законом приостановили, однако активисты продолжили протест, требуя проведения всеобщих выборов.

США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. Однако в ответ в Пекине попросили американские власти «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».