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Не менее 40 участников беспорядков в метро задержали в Гонконге

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Полиция Гонконга задержала 40 участников беспорядков на станции метро Prince Edward в ночь на воскресенье, 1 сентября. Об этом с ссылкой на представителя правоохранительных органов Йоланду Юй сообщила радиостанция RTHK.

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Полиция применила перцовый газ и дубинки против агрессивно настроенных демонстрантов. Отмечается, что задержанные вступали в конфликт с пассажирами и кидали в них разные предметы, а также устраивали акты вандализма.

В воскресенье, 1 сентября, по соображениям безопасности и в связи с причиненным ущербом три станции метро Mong Kok, Prince Edward и Kowloon Bay будут закрыты.

Антиправительственные демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступили против поправок к закону об экстрадиции, которые позволят автономному району передавать Китаю по запросу подозреваемых в преступлениях. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

Позже работу над законом приостановили, однако активисты продолжили протест, требуя проведения всеобщих выборов.

США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. Однако в ответ в Пекине попросили американские власти «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».

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